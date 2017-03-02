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Дальнее зарубежье 02.03.2017 19:42

Минюст Литвы рассчитывает в 2020 г. провести первое интернет-голосование на парламентских выборах

Вице-министр юстиции Литвы Юстас Панкаускас заявил, что на выборах в парламент в 2020 году впервые может быть проведено интернет-голосование, сообщает в четверг агентство BNS.

Немного ниже вероятность провести голосование по интернету на выборах президента, в муниципальные советы и в Европарламент, сказал Ю.Панкаускас.

Агентство отмечает, что литовское правительство в четверг обнародовало планы узаконить в течение этого срока полномочий голосование по интернету.

Инициативы голосования по интернету в сейме Литвы рассматриваются с 2007 года, сейчас обсуждается уже пятый вариант законопроекта. Через несколько месяцев он должен оказаться на повестке дня кабинета министров, а на весенней или осенней сессии ожидается принятие решения парламентом. В плане мер правительством предусмотрено создание соответствующей информационной системы во втором квартале 2018 года.

Сторонники данной инициативы считают, что интернет-голосование должно повысить активность молодежи и зарубежных литовцев, потому что по сравнению с другими странами ЕС активность избирателей в Литве является одной из самых низких, а подсчет голосов будет проходить быстрее и точнее.

Критики инициативы обеспокоены вероятными кибератаками, безопасностью личных данных и вероятным манипулированием результатами интернет-голосования. Чтобы предотвратить покупку голосов, рассматривается возможность узаконить повторное голосование по интернету, чтобы при подсчете учитывался только последний голос.

Вместе с тем, социал-демократы и либералы поддерживают данную идею. Партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы относятся к этой инициативе с осторожность, они говорят, что не поддержат ее, пока полностью не убедятся в безопасности, особенно после заявлений властей США о кибератаках.

Представитель аграриев Витаутас Бакас, возглавляющий парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, сказал агентству BNS, что Литва обязана использовать предоставляемые интернетом возможности и "не может закрыться в прошлом", однако при этом должна быть обеспечена безопасность.

Вместе с тем, в национальном масштабе голосование по Интернету на выборах всех уровней в настоящее время узаконено только в Эстонии, в других странах, например, в Канаде, Франции, Норвегии и Швейцарии применяются разного рода ограничения.

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Тэги: ЛИТВА, ВЫБОРЫ, ИНТЕРНЕТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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