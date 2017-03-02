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СНГ 02.03.2017 20:03

Премьер Украины отменил встречу с главой МИД Германии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил ранее запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, которая была анонсирована на 2 марта 2017 года", - сообщает сайт Кабинета министров Украины.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил, что премьер отменил запланированные на четверг мероприятия и вылетает во Львовскую область, где в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" произошел взрыв, есть погибшие, травмированные, а также горняки под завалом.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, МИД, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]