Премьер Украины отменил встречу с главой МИД Германии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил ранее запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, которая была анонсирована на 2 марта 2017 года", - сообщает сайт Кабинета министров Украины.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил, что премьер отменил запланированные на четверг мероприятия и вылетает во Львовскую область, где в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" произошел взрыв, есть погибшие, травмированные, а также горняки под завалом.