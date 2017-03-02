На Украине объявлен траур из-за трагедии на шахте во Львовской области

Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур из-за взрыва на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" во Львовской области, в результате которого погибли восемь человек.

"Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, восемь погибли и шесть горняков с травмами подняты на поверхность. Полиция Львовской области сообщила о спасении 20 горняков.