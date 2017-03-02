Власти Львовской области сообщили об обнаружении всех горняков, судьба которых после взрыва на шахте была неизвестна

Спасатели нашли всех шахтеров, оказавшихся под завалами после взрыва на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь", информация об 11 погибших горняках пока не подтверждается, сообщил глава Львовской областной администрации Олег Синютка.

"Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Произошел взрыв газа, на месте работают спасатели. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии, с ними работают медики", - отметил чиновник в эфире телеканала NewsOne в четверг.

О.Синютка подчеркнул, что спасатели нашли уже всех находившихся под завалами шахтеров.

"Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены. Пока известно о 8 погибших, ждем окончания спасательной операции. Наша задача - закончить ее и помочь тем людям, которые находятся в тяжелом состоянии", - подытожил О.Синютка.