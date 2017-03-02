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СНГ 02.03.2017 20:16

Премьер Японии выступает за сохранение антироссийских санкций до полного выполнения Минских соглашений

Введенные против РФ санкции не могут быть сняты до полного выполнения Минских договоренностей, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Санкции против России, которые поддержала Япония вместе с другими странами G7, не могут быть сняты до полного выполнения Минских договоренностей", - заявил премьер Японии на встрече с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Токио в четверг, сообщает пресс-служба украинского парламента.

По информации пресс-службы, С.Абэ отметил, что "прилагает особые усилия по поддержке Украины во время работы на международных форумах". Он выразил надежду на усиление сотрудничества на международной арене, в том числе на площадке Совета безопасности ООН.

"В последнее время кризисные явления в мире увеличиваются, поэтому поддерживаем вашу позицию о необходимости сотрудничества для усиления безопасности в мире - и в рамках Совета Безопасности ООН, и возможного сотрудничества между нашими силами безопасности по обмену опытом", - сказал А.Парубий.

Как сообщалось, А.Парубий с 25 февраля по 3 марта находится с рабочим визитом в Японии.

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Тэги: УКРАИНА, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]