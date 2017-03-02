Премьер Японии выступает за сохранение антироссийских санкций до полного выполнения Минских соглашений

Введенные против РФ санкции не могут быть сняты до полного выполнения Минских договоренностей, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Санкции против России, которые поддержала Япония вместе с другими странами G7, не могут быть сняты до полного выполнения Минских договоренностей", - заявил премьер Японии на встрече с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Токио в четверг, сообщает пресс-служба украинского парламента.
По информации пресс-службы, С.Абэ отметил, что "прилагает особые усилия по поддержке Украины во время работы на международных форумах". Он выразил надежду на усиление сотрудничества на международной арене, в том числе на площадке Совета безопасности ООН.
"В последнее время кризисные явления в мире увеличиваются, поэтому поддерживаем вашу позицию о необходимости сотрудничества для усиления безопасности в мире - и в рамках Совета Безопасности ООН, и возможного сотрудничества между нашими силами безопасности по обмену опытом", - сказал А.Парубий.
Как сообщалось, А.Парубий с 25 февраля по 3 марта находится с рабочим визитом в Японии.
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