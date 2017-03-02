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Финансы 02.03.2017 17:49

Минналогов Азербайджана списало проценты на сумму около 730 млн манатов за несвоевременную выплату налогов

Министерство налогов Азербайджана в рамках закона о частичной налоговой амнистии списало налогоплательщикам проценты на сумму 727 млн манатов, начисленные за несвоевременную выплату налогов, отмечается в сообщении министерства налогов.

Об этом сказал советник министра налогов, гендиректор Департамента обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства Алекпер Мамедов на встрече с предпринимателями, организованной Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

"Применение закона "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года" позволило списать проценты, начисленные за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, на сумму 727 млн манатов и создало условия для списания финансовых санкций на 357 млн манатов", - сказал А. Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января 2017 года подписал указ о применении закона "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года".

Закон предполагает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.

Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погасит 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплатит 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года выплатит 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.

А.Ахундов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, АМНИСТИЯ, НАЛОГОВАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]