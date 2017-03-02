ВС Азербайджана сбили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

ВС Азербайджана на Агдамском участке фронта сбит тактический БПЛА принадлежащий ВС Армении.

"Днем 2 марта, подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки "X-55" вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты разведывательного характера над азербайджанскими позициями на Агдамском участке фронта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов