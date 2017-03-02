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Карабахский конфликт 02.03.2017 18:03

ВС Азербайджана сбили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

ВС Азербайджана на Агдамском участке фронта сбит тактический БПЛА принадлежащий ВС Армении.

"Днем 2 марта, подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки "X-55" вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты разведывательного характера над азербайджанскими позициями на Агдамском участке фронта", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]