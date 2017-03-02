Администрация Трампа, возможно, назначит Фиону Хилл ответственной за связи с Россией - СМИ

Научная сотрудница Брукингского института Фиона Хилл может занять пост в Белом доме по вопросам взаимоотношений с Россией, пишет в четверг издание "Форин полиси".

Как ожидается, кандидатура Ф.Хилл будет поддержана как демократами, так и республиканцами в Конгрессе.

По информации "Форин полиси", изначально ее кандидатуру на эту должность предложил Кейт Келлог, который временно исполнял обязанности советника Д.Трампа по национальной безопасности, отмечает издание.

Ф.Хилл обладает двойным гражданством США и Великобритании, работала в разведке США с 2006 по 2009 год.