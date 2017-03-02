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Дальнее зарубежье 02.03.2017 18:08

Администрация Трампа, возможно, назначит Фиону Хилл ответственной за связи с Россией - СМИ

Научная сотрудница Брукингского института Фиона Хилл может занять пост в Белом доме по вопросам взаимоотношений с Россией, пишет в четверг издание "Форин полиси".

Как ожидается, кандидатура Ф.Хилл будет поддержана как демократами, так и республиканцами в Конгрессе.

По информации "Форин полиси", изначально ее кандидатуру на эту должность предложил Кейт Келлог, который временно исполнял обязанности советника Д.Трампа по национальной безопасности, отмечает издание.

Ф.Хилл обладает двойным гражданством США и Великобритании, работала в разведке США с 2006 по 2009 год.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ЧИНОВНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]