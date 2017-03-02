В Азербайджане отметят 25-летие создания НОК

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 25-летнего юбилея создания Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.
Распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.
В соответствии с распоряжением, кабинету министров совместно с НОК поручено подготовить и реализовать план в рамках проведения юбилейных мероприятий.
"Это позволит еще более активизировать олимпийское движение в Азербайджане", - подчеркивается в распоряжении.
А.Азизов
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