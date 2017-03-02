Президент Алиев утвердил порядок въезда в Азербайджан для лиц, имеющих аккредитацию на Исламиаду-2017

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с проведением IV Игр Исламской солидарности в Баку.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, кабинету министров поручено в течение одного месяца принять меры для организации системы аккредитации лиц, участвующих в Исламиаде; утвердить форму карты аккредитации.

Иностранные граждане, обладающие картой аккредитации, смогут въезжать в Азербайджан без визы в период с 1 апреля по 1 июля 2017 года.

Кроме этого, иностранным гражданам, привлеченным к работам по организации Исламиады, нет необходимости в получении разрешения на работу.

IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку. В них примут участие более 5 тыс. спортсменов из 50 исламских государств, которые будут бороться за победу в 20 спортивных видах. Соревнования пройдут на 16 спортивных аренах.

А.Азизов