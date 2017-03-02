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Дальнее зарубежье 02.03.2017 20:39

Столтенберг считает важным поддержание контактов по военной линии между РФ и Турцией

Турции и России важно продолжать контакты, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций во время военных операций в Сирии, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция проводит операции на севере Сирии, в Сирии есть российское (военное - ИФ) присутствие. И важно избегать неправильной оценки ситуации, инцидентов, несчастных случаев", - сказал он, выступая в Женеве.

По словам генсека, по этой причине "контакты (между военными РФ и Турции - ИФ) позволяют снижать риск неправильного понимания ситуации".

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]