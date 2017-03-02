Столтенберг считает важным поддержание контактов по военной линии между РФ и Турцией

Турции и России важно продолжать контакты, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций во время военных операций в Сирии, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция проводит операции на севере Сирии, в Сирии есть российское (военное - ИФ) присутствие. И важно избегать неправильной оценки ситуации, инцидентов, несчастных случаев", - сказал он, выступая в Женеве.

По словам генсека, по этой причине "контакты (между военными РФ и Турции - ИФ) позволяют снижать риск неправильного понимания ситуации".