Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить "Гран-При Азербайджана" Формулы-1.

Согласно распоряжению, опубликованному в четверг на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на "Гран-При Азербайджана" смогут с 15 мая по 15 июля 2017 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: карту аккредитации или другой документ, полученный у компании "Formula One Management Limited" и Международной Автомобильной Федерации; карту аккредитации, полученной у операционной компании, занимающейся организацией бакинского этапа гонок Формула-1.

В Баку 23-25 июня пройдет Гран-При Азербайджана.

А.Азизов