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Бизнес и законодательство 02.03.2017 19:40

Президент Алиев утвердил поправки в ТК, позволяющие применять антидемпинговые пошлины на импортные товары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Таможенный кодекс (ТК), позволяющие применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины.

Текст поправок опубликован в официальных СМИ в четверг.

Согласно поправкам в статью 224.3.1 Кодекса, соответствующий орган исполнительной власти (СОИВ) с целью защиты экономических интересов Азербайджана может применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины на импортируемые в страну товары.

А.Азизов

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Тэги: ТАМОЖНЯ, КОДЕКС, ПОПРАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]