Президент Алиев утвердил поправки в ТК, позволяющие применять антидемпинговые пошлины на импортные товары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Таможенный кодекс (ТК), позволяющие применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины.

Текст поправок опубликован в официальных СМИ в четверг.

Согласно поправкам в статью 224.3.1 Кодекса, соответствующий орган исполнительной власти (СОИВ) с целью защиты экономических интересов Азербайджана может применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины на импортируемые в страну товары.

А.Азизов