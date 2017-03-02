Президент Алиев утвердил поправки в ТК, позволяющие применять антидемпинговые пошлины на импортные товары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Таможенный кодекс (ТК), позволяющие применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины.
Текст поправок опубликован в официальных СМИ в четверг.
Согласно поправкам в статью 224.3.1 Кодекса, соответствующий орган исполнительной власти (СОИВ) с целью защиты экономических интересов Азербайджана может применять специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины на импортируемые в страну товары.
А.Азизов
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