НАТО не собирается решать за Украину, какие у нее должны быть отношения с альянсом - Столтенберг

Никто в НАТО не намерен указывать Украине, насколько тесно она должна сотрудничать с альянсом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина должна сама принимать решения, и мы не будем ей указывать, что нужно делать", - сказал Й.Столтенберг в четверг в Женеве.
"Если Украина захочет поддерживать нейтральный статус, так оно и будет. Если они выскажутся за нейтралитет, мы будем это уважать точно так же, как уважаем нейтралитет Швеции, Финляндии, Швейцарии. Если любая страна демократическим путем решает стать нейтральной - прекрасно, никаких проблем", - добавил генсек.
"Если какая-то страна демократическим путем решает добиваться членства в НАТО, то тут тоже нет никаких проблем", - заявил Й.Столтенберг, напомнив, что в таких случаях члены альянса решают, соответствует ли тот или иной кандидат требованиям для вступления в НАТО.
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