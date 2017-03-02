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Дальнее зарубежье 02.03.2017 20:53

НАТО не собирается решать за Украину, какие у нее должны быть отношения с альянсом - Столтенберг

Никто в НАТО не намерен указывать Украине, насколько тесно она должна сотрудничать с альянсом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина должна сама принимать решения, и мы не будем ей указывать, что нужно делать", - сказал Й.Столтенберг в четверг в Женеве.

"Если Украина захочет поддерживать нейтральный статус, так оно и будет. Если они выскажутся за нейтралитет, мы будем это уважать точно так же, как уважаем нейтралитет Швеции, Финляндии, Швейцарии. Если любая страна демократическим путем решает стать нейтральной - прекрасно, никаких проблем", - добавил генсек.

"Если какая-то страна демократическим путем решает добиваться членства в НАТО, то тут тоже нет никаких проблем", - заявил Й.Столтенберг, напомнив, что в таких случаях члены альянса решают, соответствует ли тот или иной кандидат требованиям для вступления в НАТО.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]