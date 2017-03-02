Инвесторы опасаются волатильности в Китае, но не отказываются от инвестиций в компании страны

Китай, остававшийся оплотом политической стабильности в непростом 2016 году, может стать источником волатильности в текущем году, когда в стране состоится очередной, 19-й по счету, съезд Коммунистической партии Китая (КПК), полагают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

По уставу КПК, съезд созывается не реже одного раза в пять лет, и последний состоялся в конце 2012 года.

На съезде руководство Компартии может внести коррективы в стратегию политического и экономического развития страны. Кроме того, ряды высшего руководства партии пополнятся новыми членами, и председатель Си Цзиньпин может использовать это для укрепления своей власти.

Экономисты отмечают, что определенные сигналы о политическом будущем Китая можно будет получить по итогам ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое стартует в воскресенье.

Аналитики инвестфонда PIMCO отмечают, что существует 15-20%-ный шанс того, что власти Китая снизят целевой показатель роста ВВП страны до менее 6%, что будет говорить о готовности руководства продолжать проводить начатые структурные реформы. При этом эксперты отмечают, что было бы еще лучше, если бы от целевого показателя отказались вовсе.

Экономисты фонда полагают, что Китай вряд ли будет инициатором торговых конфликтов с США, скорее всего, он станет придерживаться миролюбивой позиции по вопросам, за исключением признания суверенитета Тайваня.

PIMCO прогнозирует, что юань к доллару подешевеет в 2017 году на 5-7%.

Аналитики другого крупнейшего инвестфонда, BlackRock, призывают инвесторов предпочесть китайские компании, более ориентированные на внутренний рынок, чем на внешний, и отмечают, что определенные компании КНР достаточно сильны, чтобы относительно безболезненно пережить рост волатильности в отношениях Китая и США.

Того же мнения придерживаются и руководители фонда Templeton Emerging Markets Group. Как отметил глава компании Марк Мебиус, китайские власти, скорее всего, пойдут на ряд уступок администрации нового президента США Дональда Трампа, чтобы выиграть время, укрепить собственную экономику и развить технологии.

М.Мебиус также рекомендует инвесторам обратить внимание на китайские компании, работающие главным образом на внутреннем рынке, особенно в высокотехнологичных сферах.

Вместе с тем инвестиционный директор компании Weiss Multi-Strategy Advisors Джорди Виссер опасается роста волатильности на мировых рынках из-за напряженности между США и Китаем, но отмечает, что опасения по поводу долговой нагрузки китайских компаний преувеличены.

По его мнению, фондовый рынок Китая будет расти быстрее, чем рынок акций США, при этом ограничения доступа китайских товаров на американский рынок могут подстегнуть усилия компаний по повышению собственной производительности и оптимизации бизнес-модели.