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Дальнее зарубежье 02.03.2017 21:16

Экс-президент Египта Мубарак оправдан по делу о гибели демонстрантов в 2011 году

Апелляционный суд Египта в четверг вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента страны Хосни Мубарака по обвинению в его причастности к убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 году, сообщили западные СМИ.

"Суд признает ответчика невиновным", - заявил судья Ахмед Абдель Кави.

25 января 2011 года - "День гнева"- стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]