Экс-президент Египта Мубарак оправдан по делу о гибели демонстрантов в 2011 году

Апелляционный суд Египта в четверг вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента страны Хосни Мубарака по обвинению в его причастности к убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 году, сообщили западные СМИ.

"Суд признает ответчика невиновным", - заявил судья Ахмед Абдель Кави.

25 января 2011 года - "День гнева"- стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.