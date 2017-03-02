УАЗ намерен в 2017-2018 гг. локализовать сборку во Вьетнаме, Египте и Иране, в 2017г экспортировать 7 тыс. машин

ООО "УАЗ" планирует локализовать сборку своих автомобилей во Вьетнаме, Египте и Иране, к 2020 г. довести экспорт до 20 тыс. автомобилей в год, заявил директор по экспорту компании Андрей Дорофеев на пресс-конференции в четверг в Москве.

"В ближайшие три года "УАЗ" планирует увеличить объем поставок на экспорт до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объеме продаж бренда. Достичь данных показателей завод планирует в первую очередь за счет расширения географии поставок и выхода на новые рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", - говорится в сообщении Sollers.

По его словам, за 2016г УАЗ "показал, наверное, самую слабую статистику - (на экспорт - ИФ) было отгружено чуть менее 3,5 тыс. автомобилей, однако в 2017 г. компания планирует отправить на экспорт около 7 тыс. машин.

А.Дорофеев отметил, что производитель определил ряд ключевых направлений, которые, как предполагается, помогут достичь заявленной цели в 20 тыс. автомобилей. Так, УАЗ планирует расширять географию поставок и выходить на новые рынки, адаптировать продукты под условия зарубежных рынков, находить новые каналы продаж, использовать новые финансовые инструменты, а также сотрудничать с международными игроками, "у которых есть опыт, есть свои каналы продаж, есть своя экспертиза".

Говоря об адаптации продукции компании, топ-менеджер отметил, что речь идет о выпуске автомобилей УАЗ с правым рулем ("УАЗ Хантер"), который планируется реализовать с 2018 г. Потенциальные рынки - Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Намибия, Ботсвана, ЮАР, Пакистан, Малайзия, Таиланд.

Также УАЗ намерен со II полугодия 2017 г. запустить производство автомобилей "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап" и "УАЗ Карго" с дизельным двигателем. Потенциальными рынками для этих автомобилей в компании называют Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Третье направление адаптации - автомобили УАЗ в комплектации "тропический климат" - также со II полугодия 2017 г. компания планирует запустить производство автомобилей "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап" и "УАЗ Карго" в модификациях "влажный климат" (Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия) и "жаркий климат" (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия).

Говоря о планах по локализации производства автомобилей за рубежом, А.Дорофеев отметил, что это вынужденная мера, связанная с входными требованиями на рынки. "В Иране мы в прошлом месяце проводили выставку с нашим партнером Tavan Khodro, собственно, компания является дистрибьютором. Они заинтересованы в первую очередь в грузовых автомобилях - "УАЗ Патриот", "УАЗ Карго" и "УАЗ Пикап", - сказал топ-менеджер. По его словам, на рынке Ирана есть ограничения по объему двигателя - максимум 2,5 л, а мы презентовали автомобили бензиновые, которые имеют объем 2,7 л". "Эти автомобили не смогут импортироваться в готовом виде, для того, чтобы они смогли продавать легковые автомобили, потребуется уже сборка. Мы уже посчитали бизнес-модель", - сказал он, однако не стал уточнять подробностей. В материалах "УАЗа" отмечается, что запуск производства запланирован на 2018 г.

А.Дорофеев также заявил, что "УАЗ" подписал дистрибьюторское соглашение с Египтом, "но там возможность поставки готовых автомобилей ограничена исключительно министерством обороны". "Параллельно с этим мы рассматриваем возможность выхода на коммерческий рынок - это возможно сделать исключительно благодаря сборке, и для сборки мы рассматриваем в первую очередь грузовые автомобили новой линейки - это "УАЗ Карго", - пояснил он. Запуск производства в Египте также запланирован на 2018 г.

Кроме того, "в качестве сборочного проекта" компания рассматривает Вьетнам. "В рамках существующих экономических требований если мы по-прежнему сохраняем интерес и заинтересованы в том, чтобы осуществлять продажи и дистрибьюцию на этом рынке, нам потребуется организовывать сборку - буквально в течение года", - пояснил глава экспортного подразделения "УАЗа". В материалах указывается, что производство планируется запустить в 2017 г. "Мы сейчас находимся на стадии согласования инвестпроекта совместно с нашим вьетнамским партнером и Минпромторгом Вьетнама", - добавил А.Дорофеев.

Он также отметил, что во всех трех случаях проекты будут реализованы при участии местных партнеров в виде совместных предприятий. Это также позволит поставлять автомобили в соседние страны соответствующих регионов.

А.Дорофеев пояснил, что требуемый уровень локализуемых производственных процессов в каждом случае разный, "от 20% до 45%".

Компания также планирует открыть региональные представительства УАЗа в ключевых зарубежных регионах в 2017-2018 гг.: Латинской Америке (Куба или Панама), на Ближнем Востоке (страны Персидского залива) и в Юго-Восточной Азии (Вьетнам).

"УАЗ" является крупнейшим в России производителем внедорожников и одним из ключевых предприятий группы "Соллерс" (MOEX:SVAV). В 2016 году "УАЗ" реализовал на российском рынке 48 тыс. 848 автомобилей, что на 0,5% больше, чем годом ранее.