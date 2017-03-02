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Дальнее зарубежье 02.03.2017 20:19

Бен Карсон утвержден конгрессом США в качестве министра жилищного строительства

Сенат конгресса США одобрил большинством голосов республиканца Бена Карсона на должность министра жилищного строительства и городского развития, пишет в четверг американская газета "Нью-Йорк таймс".

За кандидатуру Б.Карсона проголосовали 58 сенаторов из 100.

В отличие от других министров, выбранных президентом США Дональдом Трампом, Б.Карсон ранее не занимал высоких должностей в руководящих структурах. Он получил медицинское образование в университете американского штата Мичиган и долгое время работал нейрохирургом. Затем он начал участвовать в политической жизни страны. В ходе прошедшей предвыборной гонки Б.Карсон участвовал в праймериз республиканцев. Потерпев неудачу, он присоединился к кампании Д.Трампа.

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Тэги: США, МИНИСТР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]