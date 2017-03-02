Бен Карсон утвержден конгрессом США в качестве министра жилищного строительства

Сенат конгресса США одобрил большинством голосов республиканца Бена Карсона на должность министра жилищного строительства и городского развития, пишет в четверг американская газета "Нью-Йорк таймс".

За кандидатуру Б.Карсона проголосовали 58 сенаторов из 100.

В отличие от других министров, выбранных президентом США Дональдом Трампом, Б.Карсон ранее не занимал высоких должностей в руководящих структурах. Он получил медицинское образование в университете американского штата Мичиган и долгое время работал нейрохирургом. Затем он начал участвовать в политической жизни страны. В ходе прошедшей предвыборной гонки Б.Карсон участвовал в праймериз республиканцев. Потерпев неудачу, он присоединился к кампании Д.Трампа.