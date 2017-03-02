Порошенко на встрече с главой МИД Германии заявил о необходимости задействования новых санкционных инструментов к РФ со стороны ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Гарбриэлем, который прибыл в Киев с визитом, отметил важность сохранения антироссийских санкций и их ужесточения, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в четверг.

"Глава государства подчеркнул, что спровоцирована новая эскалация насилия на Донбассе. Признание документов т.н. "ЛНР" и "ДНР", присвоение украинских предприятий является очередным свидетельством агрессии России против Украины и требует задействования новых санкционных инструментов со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки.

П.Порошенко отметил ведущую роль Германии в консолидации европейских усилий в вопросе защиты украинского суверенитета.

Глава украинского государства также поблагодарил за взнос Германии в разблокирование процесса предоставления украинцам безвизового режима со странами ЕС. "Министр иностранных дел Германии заверил в поддержке скорейшего внедрения безвиза", - говорится в сообщении.

П.Порошенко и З.Гарбриэль также отметили позитивную динамику укрепления экономического партнерства между Украиной и Германией.