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СНГ 02.03.2017 21:47

Порошенко на встрече с главой МИД Германии заявил о необходимости задействования новых санкционных инструментов к РФ со стороны ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Гарбриэлем, который прибыл в Киев с визитом, отметил важность сохранения антироссийских санкций и их ужесточения, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в четверг.

"Глава государства подчеркнул, что спровоцирована новая эскалация насилия на Донбассе. Признание документов т.н. "ЛНР" и "ДНР", присвоение украинских предприятий является очередным свидетельством агрессии России против Украины и требует задействования новых санкционных инструментов со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки.

П.Порошенко отметил ведущую роль Германии в консолидации европейских усилий в вопросе защиты украинского суверенитета.

Глава украинского государства также поблагодарил за взнос Германии в разблокирование процесса предоставления украинцам безвизового режима со странами ЕС. "Министр иностранных дел Германии заверил в поддержке скорейшего внедрения безвиза", - говорится в сообщении.

П.Порошенко и З.Гарбриэль также отметили позитивную динамику укрепления экономического партнерства между Украиной и Германией.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]