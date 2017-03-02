Неоплачиваемый труд женщин стоит 13% мирового ВВП - Oxfam

Женщины по всему миру выполняют существенно больше неоплачиваемой работы по уходу за детьми и больными, уборке и приготовлению пищи, чем мужчины, из-за дефицита инвестиций в соответствующую инфраструктуру и госуслуги, говорится в исследовании международного объединения организации по борьбе с бедностью Oxfam.

В зависимости от региона разница может составлять от двух до 10 раз, в развивающихся странах она выше. Стоимость такого вклада женщин в экономику составляет $10 трлн ежегодно, или около 13% мирового ВВП - больше ВВП Индии, Японии и Бразилии вместе взятых, отмечают эксперты.

Из-за такого бесплатного, но зачастую неизбежного труда сами женщины теряют возможность получить образование и устроиться на оплачиваемую работу или отказываются от уже имеющейся должности. Всего в мире женщин, выполняющих оплачиваемую работу, на 700 млн меньше, чем мужчин.

Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату, говорят эксперты Oxfam. В настоящее время среднемировой разрыв оплаты труда между женщинами и мужчинами составляет 23%.

В 155 государствах мира есть как минимум один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину.

Oxfam обращает внимание на то, что в последние 20 лет наметился определенный прогресс: больше девочек получили доступ к школьному образованию, во многих странах появились законы о борьбе с насилием, направленным против женщин, стало больше женщин на руководящих постах. Вместе с тем для достижения равенства в работе, зарплате, экономических правах потребуется 170 лет, отмечается в докладе.

В 67 развивающихся странах около 20% мужчин выступают против того, чтобы женщины ходили на оплачиваемую работу, даже если они обладают необходимой квалификацией.

В случае дефицита рабочих мест почти 40% людей по всему миру считают, что у мужчин должно быть приоритетное право на них перед женщинами, независимо от опыта и качества работы.