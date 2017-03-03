Президент Туркменистана назначил новых руководителей на ряде предприятий нефтегазовой отрасли

Очередные кадровые назначения произвел президент Гурбангулы Бердымухамедов в структуре нефтегазового комплекса Туркменистана, сообщает в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".
Согласно сообщению, председателем государственного концерна "Туркменнефть" назначен Довлетдурды Хаджыев, занимавший ранее должность заместителя председателя концерна. Ранее ГК "Туркменнефть" возглавлял Тачдурды Бегджанов. О нем в информации не сообщается.
Председателем государственной корпорации "Туркменгеология" назначен Шахым Абдрахманов.
Генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов назначен Довлетмырат Бяшимов. Занимавший до этого пост генерального директора ТКНПЗ Батыр Алымов постановлением президента освобожден от должности за серьезные недостатки в работе, сообщает газета.
Ранее президент назначил вице-премьером Ягшигельды Какаева, курирующего вопросы нефтегазовой отрасти. А также утвердил руководителей двух госконцернов. Так, государственным министром - председателем государственного концерна "Туркменгаз" вновь назначен Максат Бабаев. Председателем государственного концерна "Туркменнефтегазстрой" вновь назначен Мыратгелди Мередов.
Таким образом, на сегодняшний день сформирован основной руководящий состав в структурах ТЭК.
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