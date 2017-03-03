Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8449 RUR   0.0301 GBR   2.1513 TRY   0.4789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 5 Мар 6 Мар

СНГ 03.03.2017 08:53

Президент Туркменистана назначил новых руководителей на ряде предприятий нефтегазовой отрасли

Очередные кадровые назначения произвел президент Гурбангулы Бердымухамедов в структуре нефтегазового комплекса Туркменистана, сообщает в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".

Согласно сообщению, председателем государственного концерна "Туркменнефть" назначен Довлетдурды Хаджыев, занимавший ранее должность заместителя председателя концерна. Ранее ГК "Туркменнефть" возглавлял Тачдурды Бегджанов. О нем в информации не сообщается.

Председателем государственной корпорации "Туркменгеология" назначен Шахым Абдрахманов.

Генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов назначен Довлетмырат Бяшимов. Занимавший до этого пост генерального директора ТКНПЗ Батыр Алымов постановлением президента освобожден от должности за серьезные недостатки в работе, сообщает газета.

Ранее президент назначил вице-премьером Ягшигельды Какаева, курирующего вопросы нефтегазовой отрасти. А также утвердил руководителей двух госконцернов. Так, государственным министром - председателем государственного концерна "Туркменгаз" вновь назначен Максат Бабаев. Председателем государственного концерна "Туркменнефтегазстрой" вновь назначен Мыратгелди Мередов.

Таким образом, на сегодняшний день сформирован основной руководящий состав в структурах ТЭК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НЕФТЬ/ГАЗ, ОТРАСЛЬ, КАДРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]