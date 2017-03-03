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СНГ 03.03.2017 08:27

Послы стран ЕС одобрили безвизовый режим для Украины, следующий шаг голосование в профильном комитете

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (ЕС) на встрече во вторник, одобрил решение о предоставлении безвизового режима для Украины.

"Послы ЕС 2 марта 2017 года подтвердили от имени Совета, неофициальную договоренность от 28 февраля 2017 года между председательствующей в ЕС Мальты и Европейским парламентом о либерализации визового режима для украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Отмечается, что после решения послов ЕС, предложение по визовой либерализации будет направлено в Европейский парламент для голосования, а впоследствии будет подано на принятие Советом ЕС.

В свою очередь, комитет по общественным свободам Европарламента (LIBE) проведет голосование по данному вопросу на заседании 9 марта.

"Следующий шаг, голосование в LIBE 9 марта", - говорится в сообщении комитета в Твиттер.

Как сообщалось, введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще нескольких процедурных моментов со стороны европейских институций.

В частности, подтверждение результатов переговоров между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом на уровне послов стран-членов ЕС, решение комитета по общественным свободам Европарламента, рассмотрение и утверждение вопроса на пленарном заседании Европарламента, далее послы стран-членов должны повторно поддержать принятое решение, после - утверждение Советом ЕС.

В итоге документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны, а также опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВИЗЫ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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