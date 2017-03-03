Послы стран ЕС одобрили безвизовый режим для Украины, следующий шаг голосование в профильном комитете

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (ЕС) на встрече во вторник, одобрил решение о предоставлении безвизового режима для Украины.
"Послы ЕС 2 марта 2017 года подтвердили от имени Совета, неофициальную договоренность от 28 февраля 2017 года между председательствующей в ЕС Мальты и Европейским парламентом о либерализации визового режима для украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Отмечается, что после решения послов ЕС, предложение по визовой либерализации будет направлено в Европейский парламент для голосования, а впоследствии будет подано на принятие Советом ЕС.
В свою очередь, комитет по общественным свободам Европарламента (LIBE) проведет голосование по данному вопросу на заседании 9 марта.
"Следующий шаг, голосование в LIBE 9 марта", - говорится в сообщении комитета в Твиттер.
Как сообщалось, введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще нескольких процедурных моментов со стороны европейских институций.
В частности, подтверждение результатов переговоров между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом на уровне послов стран-членов ЕС, решение комитета по общественным свободам Европарламента, рассмотрение и утверждение вопроса на пленарном заседании Европарламента, далее послы стран-членов должны повторно поддержать принятое решение, после - утверждение Советом ЕС.
В итоге документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны, а также опубликован в официальном журнале ЕС.
Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.
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