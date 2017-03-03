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Дальнее зарубежье 03.03.2017 09:12

Вице-президент США на посту губернатора пользовался личной электронной почтой для обсуждения государственных вопросов - газета

Вице-президент США Майк Пенс на постоянной основе использовал личный аккаунт электронной почты для исполнения государственных обязанностей в бытность губернатором Индианы, периодически обсуждая "чувствительные темы" и вопросы нацбезопасности, пишет газета USA Today.

Электронные письма, попавшие в распоряжение издания "The Indianapolis Star", свидетельствуют о том, что М. Пенс общался через свой личный аккаунт на ресурсе АОL с советниками по различным темам, включая реакции государства на теракты по всему миру.

По информации газеты, в одном электронном письме старший советник М.Пенса по нацбезопасности передал новости из ФБР об арестах ряда лиц, обвиняемых в терроризме.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, EMAIL, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]