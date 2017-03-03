Вице-президент США на посту губернатора пользовался личной электронной почтой для обсуждения государственных вопросов - газета

Вице-президент США Майк Пенс на постоянной основе использовал личный аккаунт электронной почты для исполнения государственных обязанностей в бытность губернатором Индианы, периодически обсуждая "чувствительные темы" и вопросы нацбезопасности, пишет газета USA Today.

Электронные письма, попавшие в распоряжение издания "The Indianapolis Star", свидетельствуют о том, что М. Пенс общался через свой личный аккаунт на ресурсе АОL с советниками по различным темам, включая реакции государства на теракты по всему миру.

По информации газеты, в одном электронном письме старший советник М.Пенса по нацбезопасности передал новости из ФБР об арестах ряда лиц, обвиняемых в терроризме.