Вице-президент США на посту губернатора пользовался личной электронной почтой для обсуждения государственных вопросов - газета

Вице-президент США Майк Пенс на постоянной основе использовал личный аккаунт электронной почты для исполнения государственных обязанностей в бытность губернатором Индианы, периодически обсуждая "чувствительные темы" и вопросы нацбезопасности, пишет газета USA Today.
Электронные письма, попавшие в распоряжение издания "The Indianapolis Star", свидетельствуют о том, что М. Пенс общался через свой личный аккаунт на ресурсе АОL с советниками по различным темам, включая реакции государства на теракты по всему миру.
По информации газеты, в одном электронном письме старший советник М.Пенса по нацбезопасности передал новости из ФБР об арестах ряда лиц, обвиняемых в терроризме.
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