Первый туристический лайнер Китая отправился на спорные острова - СМИ

Новейший круизный лайнер Китая Changle Princess с 308 китайскими туристами на борту отправился из порта на острове Хайнань к островам Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море, сообщили местные СМИ.
Как отмечается в сообщениях, это первый круиз к островам, территориальную принадлежность которых у Китая оспаривают несколько стран региона. Ранее китайская туристическая компания анонсировала этот тур. Наблюдатели отмечают, что таким образом Пекин стремится подтвердить свой суверенитет над ними.
Туристы, как планируется, проведут на островах три дня.
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