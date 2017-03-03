Комитет по разведке сената США рассматривает вопрос о возможном допросе бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила - автора материалов о так называем компрометирующем досье на президента Дональда Трампа в России, сообщил телеканал NBC.

Материалы К.Стила были опубликованы изданием Buzzfeed, Д.Трамп назвал их "фальшивкой".

Ранее сенатский комитет по разведке отказался расследовать содержание досье К.Стила, однако в настоящее время комитет совместно с ФБР расследует ранее опубликованную в СМИ информацию о возможных связях американцев, включая приближенных Д.Трампа, с представителями РФ в связи с вопросом о якобы имевшем место российском влиянии на выборы в США, отмечает телеканал.