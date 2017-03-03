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Дальнее зарубежье 03.03.2017 08:31

Сенатский комитет по разведке конгресса США хочет допросить автора "российского досье" на Трампа - ТВ

Комитет по разведке сената США рассматривает вопрос о возможном допросе бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила - автора материалов о так называем компрометирующем досье на президента Дональда Трампа в России, сообщил телеканал NBC.

Материалы К.Стила были опубликованы изданием Buzzfeed, Д.Трамп назвал их "фальшивкой".

Ранее сенатский комитет по разведке отказался расследовать содержание досье К.Стила, однако в настоящее время комитет совместно с ФБР расследует ранее опубликованную в СМИ информацию о возможных связях американцев, включая приближенных Д.Трампа, с представителями РФ в связи с вопросом о якобы имевшем место российском влиянии на выборы в США, отмечает телеканал.

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Тэги: США, КОМИТЕТ, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]