Комитет по разведке сената США рассматривает вопрос о возможном допросе бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила - автора материалов о так называем компрометирующем досье на президента Дональда Трампа в России, сообщил телеканал NBC.
Материалы К.Стила были опубликованы изданием Buzzfeed, Д.Трамп назвал их "фальшивкой".
Ранее сенатский комитет по разведке отказался расследовать содержание досье К.Стила, однако в настоящее время комитет совместно с ФБР расследует ранее опубликованную в СМИ информацию о возможных связях американцев, включая приближенных Д.Трампа, с представителями РФ в связи с вопросом о якобы имевшем место российском влиянии на выборы в США, отмечает телеканал.
Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол ЕС в Азербайджане
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует визит в Азербайджан
Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов - Минобороны Азербайджана
Официальные курсы Центробанка: 1,7548 AZN/$1, 1,846 AZN/1EUR
Цены на нефть стабильны в пятницу после обвала накануне, Brent у $55,1 за баррель
УАЗ намерен в 2017-2018 гг. локализовать сборку во Вьетнаме, Египте и Иране, в 2017г экспортировать 7 тыс. машин
Баку и Токио готовы реализовать проекты в сфере культуры и туризма
Неоплачиваемый труд женщин стоит 13% мирового ВВП - Oxfam
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»