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Дальнее зарубежье 03.03.2017 09:43

Сенаторы США Менендес и Грэм в годовщину воссоединения Крыма с Россией призывают Белый дом не ослаблять санкции

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес в сенат резолюцию, приуроченную к "третьей годовщине введения российских войск на территорию Крыма", говорится в сообщении, размещенном на сайте сенатора.

Отмечается, что соавтором документа стал член сената от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм.

Резолюция "настоятельно призывает администрацию (президента США Дональда) Трампа не ослаблять какие-либо санкции в отношении России до тех пор, пока не будут выполнены все условия минских соглашений и других международных обязательств".

Кроме того, в документе содержится призыв к правительству США, его союзникам в Европе, ООН и международным партнерам продолжать оказывать давление на правительство РФ, чтобы оно выполняло свои международные обязательства.

"Независимо от политических веяний в США мы должны сделать так, чтобы санкции по-прежнему оставались самыми сильными и мирными рычагами, которые имеются в нашем арсенале дипломатических инструментов", - заявил Б.Менендес.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]