Сенаторы США Менендес и Грэм в годовщину воссоединения Крыма с Россией призывают Белый дом не ослаблять санкции

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес в сенат резолюцию, приуроченную к "третьей годовщине введения российских войск на территорию Крыма", говорится в сообщении, размещенном на сайте сенатора.

Отмечается, что соавтором документа стал член сената от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм.

Резолюция "настоятельно призывает администрацию (президента США Дональда) Трампа не ослаблять какие-либо санкции в отношении России до тех пор, пока не будут выполнены все условия минских соглашений и других международных обязательств".

Кроме того, в документе содержится призыв к правительству США, его союзникам в Европе, ООН и международным партнерам продолжать оказывать давление на правительство РФ, чтобы оно выполняло свои международные обязательства.

"Независимо от политических веяний в США мы должны сделать так, чтобы санкции по-прежнему оставались самыми сильными и мирными рычагами, которые имеются в нашем арсенале дипломатических инструментов", - заявил Б.Менендес.