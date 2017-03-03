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Дальнее зарубежье 03.03.2017 10:03

МИД Малайзии озабочен применением компонента химоружия при покушении на брата лидера КНДР

МИД Малайзии в своем заявлении выразил озабоченность тем, что при покушении в аэропорту Куала-Лумпура на сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, использовалось отравляющее вещество VX - компонент химического оружия.

"Его применение могло представлять угрозу для широкой общественности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР - предъявлено двум женщинам. У погибшего был обнаружен паспорт на имя Ким Чхоля, хотя Южная Корея с уверенностью опознала в нем Ким Чен Нама.

В то же время власти Северной Кореи настаивают, что погибший скончался от сердечного приступа.

В связи с этим руководитель полиции Малайзии заявил, что эксперты сделали однозначный вывод о том, что Ким Чен Нам был убит.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, МИД, ХИМОРУЖИЕ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]