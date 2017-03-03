МИД Малайзии озабочен применением компонента химоружия при покушении на брата лидера КНДР

МИД Малайзии в своем заявлении выразил озабоченность тем, что при покушении в аэропорту Куала-Лумпура на сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, использовалось отравляющее вещество VX - компонент химического оружия.

"Его применение могло представлять угрозу для широкой общественности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР - предъявлено двум женщинам. У погибшего был обнаружен паспорт на имя Ким Чхоля, хотя Южная Корея с уверенностью опознала в нем Ким Чен Нама.

В то же время власти Северной Кореи настаивают, что погибший скончался от сердечного приступа.

В связи с этим руководитель полиции Малайзии заявил, что эксперты сделали однозначный вывод о том, что Ким Чен Нам был убит.