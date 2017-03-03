Цены на нефть стабильны в пятницу после обвала накануне, Brent у $55,1 за баррель

Нефть незначительно меняется в цене в пятницу после резкого падения накануне, в результате которого цены обновили минимум за три недели.

Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:52 поднялась на $0,05 (0,09%) - до $55,13 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,28 (2,27%) - до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $52,64 за баррель. Контракт подешевел на $1,22 (2,27%) - до $52,61 за баррель по итогам предыдущей сессии.

На этой неделе представители стран ОПЕК объявили, что соблюдают договоренности о сокращении добычи примерно на 90%. Россия, не входящая в ОПЕК, но также участвующая в соглашении, сообщила о снижении добычи опережающими темпами в феврале.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, уменьшила добычу в феврале во второй месяц подряд, сокращение составило 90 тыс. баррелей в сутки, до 9,78 млн б/с. При этом целевой показатель добычи в стране составляет 10,06 млн б/с.

ОПЕК в целом добывала в прошлом месяце 32,17 млн б/с, на 65 тыс. б/с меньше, чем в январе.

Между тем Минэнерго США ранее сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели, до рекордных в истории 520,2 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными.