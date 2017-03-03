Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8449 RUR   0.0301 GBR   2.1513 TRY   0.4789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 5 Мар 6 Мар

ТЭК 03.03.2017 09:01

Цены на нефть стабильны в пятницу после обвала накануне, Brent у $55,1 за баррель

Нефть незначительно меняется в цене в пятницу после резкого падения накануне, в результате которого цены обновили минимум за три недели.

Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:52 поднялась на $0,05 (0,09%) - до $55,13 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,28 (2,27%) - до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $52,64 за баррель. Контракт подешевел на $1,22 (2,27%) - до $52,61 за баррель по итогам предыдущей сессии.

На этой неделе представители стран ОПЕК объявили, что соблюдают договоренности о сокращении добычи примерно на 90%. Россия, не входящая в ОПЕК, но также участвующая в соглашении, сообщила о снижении добычи опережающими темпами в феврале.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, уменьшила добычу в феврале во второй месяц подряд, сокращение составило 90 тыс. баррелей в сутки, до 9,78 млн б/с. При этом целевой показатель добычи в стране составляет 10,06 млн б/с.

ОПЕК в целом добывала в прошлом месяце 32,17 млн б/с, на 65 тыс. б/с меньше, чем в январе.

Между тем Минэнерго США ранее сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели, до рекордных в истории 520,2 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь на фоне роста запасов в США, цена Brent упала до $56,11 за баррель Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется на уровне $56,62 за баррель Цены на нефть слабо поднимаются, Brent торгуется на уровне $56,14 за баррель Нефть дорожает в понедельник, Brent - у $56,4 за баррель Цены на нефть снижаются в пятницу после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,27 за баррель Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]