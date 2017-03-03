Баку и Токио готовы реализовать проекты в сфере культуры и туризма

Реализацию проектов в направлении поощрения прямых связей между музеями и сотрудничество в сфере туристического образования обсудили замминистра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева и советник посольства Японии в Баку Кенджи Ашида.
Замминистра выразила удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций, выразив уверенность на усиление взаимной поддержки в будущем, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма.
Р.Бабаев
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