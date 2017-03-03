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Культура 03.03.2017 09:41

Баку и Токио готовы реализовать проекты в сфере культуры и туризма

Реализацию проектов в направлении поощрения прямых связей между музеями и сотрудничество в сфере туристического образования обсудили замминистра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева и советник посольства Японии в Баку Кенджи Ашида.

Замминистра выразила удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций, выразив уверенность на усиление взаимной поддержки в будущем, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, КУЛЬТУРА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]