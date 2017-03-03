Киргизский лидер обсудил с главой Генштаба укрепление армии через ВТС с зарубежными партнерами

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества республики с зарубежными партнерами.
Как сообщили в пятницу "Интерфаксу", на встрече начальник Генштаба проинформировал главу государства о проводимой работе по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.
"В частности, начальник Генштаба доложил о принимаемых мерах по реализации поставленных президентом задач в части создания отвечающей современным требованиям структуры Вооруженных сил, оптимизации органов управления, повышения боевой и оперативной готовности подразделений, улучшения технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что А.Атамбаев и Р.Дуйшенбиев также обсудили планы по развитию военно-технического сотрудничества Киргизии с зарубежными партнерами в целях продолжения комплексной работы по наращиванию потенциала Вооруженных Сил республики.
В пресс-службе не уточнили, о сотрудничестве с какими странами идет речь, но на пресс-конференции по итогам прошедших 28 февраля в Бишкеке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, А.Атамбаев заявил, что на встрече "рассматривался вопрос об укреплении киргизской армии, активизации поставок вооружений, оборудования". А.Атамбаев подчеркнул, что "Россия хочет помочь Киргизии укрепить Вооруженные силы".
В 2013 году Киргизия и Россия подписали соглашение о поставках вооружений и техники.
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