Киргизский лидер обсудил с главой Генштаба укрепление армии через ВТС с зарубежными партнерами

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества республики с зарубежными партнерами.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу", на встрече начальник Генштаба проинформировал главу государства о проводимой работе по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.

"В частности, начальник Генштаба доложил о принимаемых мерах по реализации поставленных президентом задач в части создания отвечающей современным требованиям структуры Вооруженных сил, оптимизации органов управления, повышения боевой и оперативной готовности подразделений, улучшения технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что А.Атамбаев и Р.Дуйшенбиев также обсудили планы по развитию военно-технического сотрудничества Киргизии с зарубежными партнерами в целях продолжения комплексной работы по наращиванию потенциала Вооруженных Сил республики.

В пресс-службе не уточнили, о сотрудничестве с какими странами идет речь, но на пресс-конференции по итогам прошедших 28 февраля в Бишкеке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, А.Атамбаев заявил, что на встрече "рассматривался вопрос об укреплении киргизской армии, активизации поставок вооружений, оборудования". А.Атамбаев подчеркнул, что "Россия хочет помочь Киргизии укрепить Вооруженные силы".

В 2013 году Киргизия и Россия подписали соглашение о поставках вооружений и техники.