Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует визит в Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Сальбер планирует визит в Азербайджан, сообщила глава бакинского офиса Евросоюза Малена Мард журналистам в пятницу.

"Г.Сальбер периодически совершает визит в регион. Сейчас готовится его визит в Азербайджан", - сказал М.Мард.

По ее словам, ЕС поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта.

М.Мард добавила, что существующий статус-кво в конфликте является неустойчивым.

А.Азизов