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Внешняя политика 03.03.2017 10:37

Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол ЕС в Азербайджане

Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве, сообщила глава бакинского офиса Евросоюза Малена Мард журналистам в пятницу.

"Переговоры стартовали 7 февраля. В настоящее время мы согласовываем сроки очередного раунда переговоров, которые пройдут в скором будущем", - сказала М.Мард.

По ее словам, между Брюсселем и Баку имеется консенсус о необходимости развития двусторонних политических, экономических, торговых, культурных, миграционных и др. связей.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]