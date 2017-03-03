Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол ЕС в Азербайджане

Брюссель и Баку согласовывают сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве, сообщила глава бакинского офиса Евросоюза Малена Мард журналистам в пятницу.

"Переговоры стартовали 7 февраля. В настоящее время мы согласовываем сроки очередного раунда переговоров, которые пройдут в скором будущем", - сказала М.Мард.

По ее словам, между Брюсселем и Баку имеется консенсус о необходимости развития двусторонних политических, экономических, торговых, культурных, миграционных и др. связей.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

А.Азизов