Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета страны собрался в Пекине на очередную сессию

Пятая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 12-го созыва открылась в Пекине в торжественной обстановке.
В президиуме сессии - председатель КНР Си Цзиньпин, председатель постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзян премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
С докладом о работе постоянного комитета ВК НПКСК за истекший год выступает его председатель Юй Чжэншэн.
ВК НПКСК - орган патриотического единого фронта, объединяющий демократические партии страны, представителей общественных и бизнес кругов, в том числе Тайваня, Гонконга и Макао.
Его решения носят рекомендательный характер, но охватывают все сферы жизни общества и политики китайского руководства. О важности работы ВК НПКСК свидетельствует тот фат, что Юй Чжэншэн является членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая.
Как заявил в минувший четверг на пресс-конференции официальный представитель форума Ван Гоцин, депутаты сессии заслушают отчет постоянного комитета ВК НПКСК, примут участие в обсуждении доклада Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая), Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Сессия ВСНП откроется в Пекине в воскресенье.
За год, прошедший после предыдущей сессии ВК КПКСК, члены комитета представили на рассмотрение властям более 5,7 тыс. предложений по актуальным вопросам политической и общественной жизни страны, сообщил Ван Гоцин.
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