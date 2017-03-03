Арбитражный суд Удмуртии назначил на 13 марта заседание по рассмотрению иска АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") к французской Cybergun S.A. о правах на бренд, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В материалах картотеки также сообщается, что ответчик представил отзыв на иск, и стороны выразили намерение урегулировать возникший спор.

Кроме того, отмечается, что Cybergun S.A. ходатайствовала о передаче дела в Арбитраж Московской области, но Удмуртский арбитражный суд в этом отказал. Компания обжаловала это решение в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде в Перми, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что "Калашников" подал к Cybergun S.A. иск "о признании права на использование обозначений "Калашников" и "Kalashnikov" в качестве средства индивидуализации, а именно, составной части фирменных наименований и товарных знаков, признании права на использование имени М.Т. Калашникова в экономической деятельности, а также о признании действий ответчика, препятствующих осуществлению прав истца, незаконными". В концерне не стали комментировать, с чем связано появление иска и в чем заключается его суть.

Сообщалось также, что концерн в 2017 году планирует выпустить "страйкбольный" вариант автомата Калашникова, который будет полной копией боевого оружия.

Отмечалось, что концерн "активно работает в части защиты бренда от недобросовестного использования в игровой индустрии и зарегистрировал в России 27 товарных знаков". Еще два товарных знака зарегистрировал входящий в "Калашников" Ижевский механический завод, и еще семь заявок находятся на рассмотрении Роспатента.

Концерн сообщал, что также работает по защите бренда "от недобросовестного использования, например, при производстве нелицензионного оборудования или нелегального игрового контента с использованием нашей фирменной символики".

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% были выкуплены частными инвесторами - гендиректором "Калашникова" Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом - производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения - и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины. Также "Калашников" включает в себя Zala Aero - производителя беспилотных летательных аппаратов, "Еврояхтинг Рыбинская верфь" - производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров, и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX:SOVP), выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения.

Французская Cybergun S.A. выпускает образцы пневматического оружия, являющиеся точными копиями огнестрельного оружия самых известных мировых брендов, в том числе автоматов "Калашников".