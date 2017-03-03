Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 5 Мар 6 Мар 10°

Дальнее зарубежье 03.03.2017 13:16

PSA Group может объявить о покупке Opel у GM в начале следующей недели

Французская PSA Group близка к сделке по покупке европейского подразделения General Motors Co. (GM) - Opel, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, PSA Group и GM намерены продолжать активные переговоры на предстоящих выходных, планируя объявить о сделке уже в понедельник.

С учетом сложности переговоров, соглашение может быть задержано, отмечают источники.

Стороны, в частности, обсуждают меры, которые позволили бы PSA добиться экономии на расходах в размере 2 млрд евро после покупки Opel. Среди таких мер - сокращение производственных мощностей, экономия за счет совместных закупок, а также уменьшение непроизводственных затрат.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.

По словам К.Тавареса, бренд Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как в рамках GM возможности этого бренда ограничены.

Приобретение французским автопроизводителем европейских операций GM приведет к созданию второго по величине автоконцерна Европы.

Годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют порядка 1,2 млн автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]