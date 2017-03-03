PSA Group может объявить о покупке Opel у GM в начале следующей недели

Французская PSA Group близка к сделке по покупке европейского подразделения General Motors Co. (GM) - Opel, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, PSA Group и GM намерены продолжать активные переговоры на предстоящих выходных, планируя объявить о сделке уже в понедельник.

С учетом сложности переговоров, соглашение может быть задержано, отмечают источники.

Стороны, в частности, обсуждают меры, которые позволили бы PSA добиться экономии на расходах в размере 2 млрд евро после покупки Opel. Среди таких мер - сокращение производственных мощностей, экономия за счет совместных закупок, а также уменьшение непроизводственных затрат.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.

По словам К.Тавареса, бренд Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как в рамках GM возможности этого бренда ограничены.

Приобретение французским автопроизводителем европейских операций GM приведет к созданию второго по величине автоконцерна Европы.

Годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют порядка 1,2 млн автомобилей.