PSA Group может объявить о покупке Opel у GM в начале следующей недели

Французская PSA Group близка к сделке по покупке европейского подразделения General Motors Co. (GM) - Opel, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, PSA Group и GM намерены продолжать активные переговоры на предстоящих выходных, планируя объявить о сделке уже в понедельник.
С учетом сложности переговоров, соглашение может быть задержано, отмечают источники.
Стороны, в частности, обсуждают меры, которые позволили бы PSA добиться экономии на расходах в размере 2 млрд евро после покупки Opel. Среди таких мер - сокращение производственных мощностей, экономия за счет совместных закупок, а также уменьшение непроизводственных затрат.
Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.
По словам К.Тавареса, бренд Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как в рамках GM возможности этого бренда ограничены.
Приобретение французским автопроизводителем европейских операций GM приведет к созданию второго по величине автоконцерна Европы.
Годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют порядка 1,2 млн автомобилей.
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