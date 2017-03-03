Во французском городе Кале запретили раздавать еду нелегальным иммигрантам

Мэр французского Кале Наташа Бушар запретила волонтерам раздавать еду нелегальным иммигрантам во избежание возникновения на территории города нового стихийного лагеря, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Соответствующее постановление Н.Бушар подписала накануне.

"Я не хочу, чтобы нам вновь пришлось пережить то, что мы уже пережили. Мы сильно пострадали от этого", - приводит издание слова мэра Кале.

"Фигаро" пишет, что в городе, в котором раньше располагался один из крупнейших стихийных лагерей для мигрантов во Франции, до сих пор остаются сотни нелегалов.

Лагерь в портовом городе Кале был ликвидирован в ноябре 2016 года. В пик миграционного кризиса в Европе он был крупнейшим перевалочным пунктом нелегальных иммигрантов, которые пытались перебраться через Францию в Великобританию.