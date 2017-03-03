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Дальнее зарубежье 03.03.2017 13:25

Во французском городе Кале запретили раздавать еду нелегальным иммигрантам

Мэр французского Кале Наташа Бушар запретила волонтерам раздавать еду нелегальным иммигрантам во избежание возникновения на территории города нового стихийного лагеря, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Соответствующее постановление Н.Бушар подписала накануне.

"Я не хочу, чтобы нам вновь пришлось пережить то, что мы уже пережили. Мы сильно пострадали от этого", - приводит издание слова мэра Кале.

"Фигаро" пишет, что в городе, в котором раньше располагался один из крупнейших стихийных лагерей для мигрантов во Франции, до сих пор остаются сотни нелегалов.

Лагерь в портовом городе Кале был ликвидирован в ноябре 2016 года. В пик миграционного кризиса в Европе он был крупнейшим перевалочным пунктом нелегальных иммигрантов, которые пытались перебраться через Францию в Великобританию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МЭР, КАЛЕ, НЕЛЕГАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]