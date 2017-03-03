Каждый второй россиянин покупает белорусские продукты - опрос

Более половины жителей РФ регулярно приобретают белорусские продукты питания, наибольшим спросом пользуется молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28%), а также мясо и колбасы (16%), сообщил ВЦИОМ.
Кроме того, россияне употребляют белорусский сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 8-9 февраля среди 1200 респондентов.
Не покупали белорусские продукты в течение последнего месяца 44% респондентов.
В целом подавляющее большинство (79%) потребителей белорусской продукции высоко оценивают ее качество, мнения расходятся только в одном: 40% называют эти продукты дорогими, 39% - дешевыми.
Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14%, из них 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.
Попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Белоруссии под видом продукции местного производства, по мнению 79% опрошенных, нужно жестко пресекать (этот показатель высок даже среди потребителей белорусской продукции - 76%). Обратного мнения придерживаются 10% опрошенных.
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