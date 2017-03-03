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СНГ 03.03.2017 13:47

Каждый второй россиянин покупает белорусские продукты - опрос

Более половины жителей РФ регулярно приобретают белорусские продукты питания, наибольшим спросом пользуется молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28%), а также мясо и колбасы (16%), сообщил ВЦИОМ.

Кроме того, россияне употребляют белорусский сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 8-9 февраля среди 1200 респондентов.

Не покупали белорусские продукты в течение последнего месяца 44% респондентов.

В целом подавляющее большинство (79%) потребителей белорусской продукции высоко оценивают ее качество, мнения расходятся только в одном: 40% называют эти продукты дорогими, 39% - дешевыми.

Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14%, из них 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.

Попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Белоруссии под видом продукции местного производства, по мнению 79% опрошенных, нужно жестко пресекать (этот показатель высок даже среди потребителей белорусской продукции - 76%). Обратного мнения придерживаются 10% опрошенных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРОДУКТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]