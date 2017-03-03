Омбудсмены России и Турции договорились о взаимодействии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и турецкий омбудсмен Шефер Малкоч подписали меморандум о взаимодействии и договорились проводить регулярные двусторонние консультации.

"С омбудсменом Турецкой Республики Шерефом Малкочем подписали меморандум о взаимодействии с целью налаживания гуманитарного канала общения, обмена информацией для оказания помощи гражданам России в Турции и гражданам Турции в России", - написала Т.Москалькова в своём "Инстаграме" в пятницу.

По ее словам, в рамках соглашения уполномоченные будут своевременно уведомлять друг друга о случаях нарушения прав и свобод граждан РФ на территории Турции и граждан Турции на территории России, которые станут известны из поступивших жалоб.

"А для того, чтобы регулярно "сверять часы" условились проводить регулярные двусторонние консультации по вопросам защиты и соблюдения прав человека", - добавила Т.Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2-3 марта находится с рабочим визитом в Турции.