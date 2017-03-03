Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил власти ФРГ в "политике двойных стандартов", после того как в германском городе Гаггенау (федеральная земля Баден-Вюртемберг) запретили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, сообщил в пятницу интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

"Неприемлемо, чтобы власти Германии, которые постоянно читают нам лекции о правах человека, демократии, верховенстве права и свободе слова, не допустили проведения мероприятия, организованного турецкой общиной", - заявил глава МИД Турции.

Он также обвинил Германию в "политике двойных стандартов" и заявил, что его германские коллеги "должны научиться вести себя", если хотят продолжать сотрудничество с Анкарой.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Турции Б.Боздаг отменил визит в Германию, в ходе которого помимо выступления перед соотечественниками он должен был также встретиться с немецкими коллегами.

Выступление, в котором глава Минюста Турции Бекир Боздаг собирался поддержать политику президента Реджепа Эрдогана, было организовано турецкой общиной немецкого города Гаггенау.

Однако местные власти запретили выступление, заявив, что запланированное для мероприятия место слишком мало для того, чтобы вместить всех слушателей.