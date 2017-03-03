Генсек НАТО не считает расширение альянса противоречащим договоренностям, заключенным после распада СССР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса не противоречит никаким соглашениям и обещаниям.

"Подобных соглашений и обещаний (об ограничении расширения НАТО - ИФ) не было, я могу показать вам документы, которые это подтверждают", - сказал Й.Столтенберг в интервью швейцарской газете "Тан", отвечая на вопрос, не противоречит ли расширение альянса обязательствам, взятым в период распада СССР.

"Каждая страна, будь она большой или маленькой, имеет право сама выбирать свой путь. НАТО не заставляет страны балтийского региона вступать в альянс, сами страны хотят вступить в него", - отметил Й.Столтенберг.

На вопрос журналиста, не следует ли НАТО отказаться от идеи присоединения Украины и Грузии, Й.Столтенберг сказал: "Это было бы чрезвычайно опасно. Если НАТО начнет говорить, что она готова закрыть двери перед такими странами, как Украина и Грузия, чтобы снять напряженность в отношениях с Россией, мы бы заняли неприемлемую позицию, восстановив сферы влияния, при которых крупные державы имеют право решать за маленькие страны".