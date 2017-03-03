Депутаты парламента Казахстана вновь предлагают закрепить в Конституции особую роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении независимого государства и создании его столицы - Астаны.

"Считаю необходимым, отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы (лидер нации - ИФ), его исключительную значимость и предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказала депутат мажилиса Бакытгуль Хаменова на совместном заседании палат парламента в пятницу в Астане, на котором рассматривается пакет поправок в Конституцию.

Она напомнила, что в декабре 2016 года депутаты предложили закрепить в Конституции страны выдающийся вклад Н.Назарбаева в строительство Казахстана, а также отразить его имя в наименовании столицы и других важных объектов страны. Тогда президент не поддержал эту идею.

По словам депутата, в ходе выезда в регионы парламентарии еще раз убедились в том, что казахстанцы "тоже выдвигают идею закрепления в Основном законе страны особую роль главы государства".

В свою очередь депутат мажилиса Азат Перуашев поддержал коллегу.

"Сейчас коллеги предложили закрепить статус и особую роль главы государства в становлении и развитии независимого Казахстана. Мы приветствуем предложение коллег и считаем его актуальным и обоснованным. Нужно уметь не только пользоваться плодами большого труда, но также признавать и ценить этот труд", - подчеркнул он.