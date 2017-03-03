В Азербайджане блогер приговорен к 2 годам лишения свободы

Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов приговорен к двум годам лишения свободы, сообщают местные СМИ.

Сураханский районный суд города Баку на заседании в пятницу вынес М.Гусейнову приговор по статье 147.2 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

А.Ахундов