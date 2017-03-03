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Внутренняя политика 03.03.2017 13:28

Молодежь в Азербайджане не допустит хаоса в обществе - обращение

Молодежь Азербайджана не допустит развала и хаоса в стране.

Это отмечено в обращении участников конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом» к президенту страны Ильхаму Алиеву, принятому в пятницу.

«Молодежь всецело поддерживает проводимую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политику по развитию государства, обеспечению безопасности и стабильности и не позволит никому вести деятельность, направленную на развал республики и создание хаоса в обществе», - подчеркивается в тексте обращения.

Участники конференции отметили, что хорошо понимают ответственность, падающую на молодежь в направлении поддержания безопасности и стабильности в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: МОЛОДЕЖЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]