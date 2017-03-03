Молодежь в Азербайджане не допустит хаоса в обществе - обращение

Молодежь Азербайджана не допустит развала и хаоса в стране.
Это отмечено в обращении участников конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом» к президенту страны Ильхаму Алиеву, принятому в пятницу.
«Молодежь всецело поддерживает проводимую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политику по развитию государства, обеспечению безопасности и стабильности и не позволит никому вести деятельность, направленную на развал республики и создание хаоса в обществе», - подчеркивается в тексте обращения.
Участники конференции отметили, что хорошо понимают ответственность, падающую на молодежь в направлении поддержания безопасности и стабильности в Азербайджане.
Р.Бабаев
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