Молодежь в Азербайджане не допустит хаоса в обществе - обращение

Молодежь Азербайджана не допустит развала и хаоса в стране.

Это отмечено в обращении участников конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом» к президенту страны Ильхаму Алиеву, принятому в пятницу.

«Молодежь всецело поддерживает проводимую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политику по развитию государства, обеспечению безопасности и стабильности и не позволит никому вести деятельность, направленную на развал республики и создание хаоса в обществе», - подчеркивается в тексте обращения.

Участники конференции отметили, что хорошо понимают ответственность, падающую на молодежь в направлении поддержания безопасности и стабильности в Азербайджане.

Р.Бабаев