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Спорт 03.03.2017 13:45

Рагимов переизбран президентом Паралимпийского комитета Азербайджана

Ильгар Рагимов в пятницу переизбран на пост президента Национального Паралимпийского комитета Азербайджана.

В Баку состоялось V отчетно-выборное собрание комитета.

"По итогам заседания И.Рагимов был переизбран главой комитета на очередной четырехлетний период. Первым вице-президентом Национального Паралимпийского комитета избран Натиг Гасымов, вице-президентом – Ильхам Закиев", - отметили в комитете.

Кроме этого, на заседании был обсужден план подготовки азербайджанских паралимпийских к XVI Летним Паралимпийским играм в Японии в 2020 году.

А.Азизов

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Тэги: ПАРАЛИМПИЙЦЫ, КОМИТЕТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]