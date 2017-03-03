Тема нагорно-карабахского конфликта не может не беспокоить Россию, делает много для урегулирования - спикер Госдумы

Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
"Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, и в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге", - сказал В.Володин, комментируя ранее поднятую в ходе дискуссии тему урегулирования в Нагорном Карабахе.
Председатель нижней палаты парламента РФ также отметил, что "многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье".
"Думаю, что только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение", - добавил В.Володин.
Он также отметил, что "эта тема на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить".
Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2017г выписали более 2,8 тыс. полисов Green Card
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-феврале от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили около $1 млрд
SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон
Американская средняя школа заработала $24 млн на IPO Snap
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Турцию незадекларированные $60 тыс.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 9 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от Пальмиры - российский Генштаб
Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Фийона уходит со своего поста
Ашхабад и Ташкент начали подготовку визита президента Узбекистана в Туркменистан
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»