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Карабахский конфликт 03.03.2017 13:51

Тема нагорно-карабахского конфликта не может не беспокоить Россию, делает много для урегулирования - спикер Госдумы

Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

"Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, и в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге", - сказал В.Володин, комментируя ранее поднятую в ходе дискуссии тему урегулирования в Нагорном Карабахе.

Председатель нижней палаты парламента РФ также отметил, что "многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье".

"Думаю, что только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение", - добавил В.Володин.

Он также отметил, что "эта тема на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить".

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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