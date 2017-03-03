В Азербайджане за полгода уничтожено 9 экстремистов, еще 4 арестованы - СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в результате мероприятий, проведенных за последние полгода, уничтожила 9 экстремистов, заявил завотделом СГБ Суад Махмудов в пятницу на конференции "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом".

"За последние полгода в результате проведенных мероприятий в Баку, Сумгайыте и Гусарах было уничтожено 9 экстремистов, еще четверо – арестованы", - сказал С.Махмудов.

По его словам, граждане Азербайджана с 2012 года используют территорию Турции, чтобы оказаться в Сирии. При этом он отметил, что большинство из них примыкает в Сирии к террористической организации "Исламское государство".

Р.Бабаев