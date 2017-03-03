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Внутренняя политика 03.03.2017 13:56

В Азербайджане за полгода уничтожено 9 экстремистов, еще 4 арестованы - СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в результате мероприятий, проведенных за последние полгода, уничтожила 9 экстремистов, заявил завотделом СГБ Суад Махмудов в пятницу на конференции "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом".

"За последние полгода в результате проведенных мероприятий в Баку, Сумгайыте и Гусарах было уничтожено 9 экстремистов, еще четверо – арестованы", - сказал С.Махмудов.

По его словам, граждане Азербайджана с 2012 года используют территорию Турции, чтобы оказаться в Сирии. При этом он отметил, что большинство из них примыкает в Сирии к террористической организации "Исламское государство".

Р.Бабаев

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Тэги: СГБ, ЭКСТРЕМИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]