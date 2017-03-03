Лавров считает некорректным заявление главы МИД Франции по антисирийской резолюции в СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает заявление министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро о том, что Москва заблокировала в ООН резолюцию о санкциях против, было попыткой введения в заблуждение мировой общественности.
"Я видел это заявление и воспринял его с большим сожалением, потому что оно преследовало цель ввести в заблуждение французскую и международную общественность. Во-первых, было сказано, что Россия заблокировала эту резолюцию и оказалась в изоляции. Это неправда. Эту резолюцию не поддержали 6 из 15 членов Совета Безопасности", - заявил С.Лавров в пятницу на брифинге в Москве.
"Говорить о какой-то изоляции или о том, что Россия не допустила принятия полезной и важной резолюции, как минимум несправедливо и некорректно", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Касаясь данных ранее неоднократных разъяснений о причине такой позиции Москвы, С.Лавров сказал: "Доклад по механизму, который был создан между ООН и Организацией по запрещению химического оружия и который лег в основу проекта этой резолюции, был известен, распространен еще осенью прошлого года. В нем не было каких-либо убедительных фактов применения химического оружия. Были только догадки, подозрения, ссылки на неправительственные организации".
Глава французского внешнеполитического ведомства ранее выступил с критикой Москвы за наложенное вето резолюции, проект которой предусматривал введение санкций против Дамаска за якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия.
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