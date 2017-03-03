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СНГ 03.03.2017 15:15

Лавров считает некорректным заявление главы МИД Франции по антисирийской резолюции в СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает заявление министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро о том, что Москва заблокировала в ООН резолюцию о санкциях против, было попыткой введения в заблуждение мировой общественности.

"Я видел это заявление и воспринял его с большим сожалением, потому что оно преследовало цель ввести в заблуждение французскую и международную общественность. Во-первых, было сказано, что Россия заблокировала эту резолюцию и оказалась в изоляции. Это неправда. Эту резолюцию не поддержали 6 из 15 членов Совета Безопасности", - заявил С.Лавров в пятницу на брифинге в Москве.

"Говорить о какой-то изоляции или о том, что Россия не допустила принятия полезной и важной резолюции, как минимум несправедливо и некорректно", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Касаясь данных ранее неоднократных разъяснений о причине такой позиции Москвы, С.Лавров сказал: "Доклад по механизму, который был создан между ООН и Организацией по запрещению химического оружия и который лег в основу проекта этой резолюции, был известен, распространен еще осенью прошлого года. В нем не было каких-либо убедительных фактов применения химического оружия. Были только догадки, подозрения, ссылки на неправительственные организации".

Глава французского внешнеполитического ведомства ранее выступил с критикой Москвы за наложенное вето резолюции, проект которой предусматривал введение санкций против Дамаска за якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ФРАНЦИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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