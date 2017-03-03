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Здравоохранение 03.03.2017 14:16

Клинические испытания лекарства от рака займут еще 2-3 года, оно станет "народным препаратом" - глава ФМБА

В случае успешных клинических испытаний лекарства от рака препарат будет доступным для населения, заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"По экономике сейчас понятно, что это будет народным препаратом", - сказал В.Уйба в пятницу журналистам в Москве.

Он сообщил, что в настоящее время проведены исследования на мышах и крысах, в ходе которых удалось излечить меланому и саркому в четвертой стадии - таких результатов никогда раньше не было.

"Но у мышей и крыс это одно, у человека другое", - подчеркнул В.Уйба.

Он отметил, что необходимы клинические испытания, на них уйдет еще 2-3 года, потребуется более 100 млн рублей.

В космосе удалось вырастить идеальный кристалл "белка теплового шока", который излечивает пораженные раком клетки. По словам В.Уйбы, другие, в том числе зарубежные, ученые "давно бьются вокруг этого белка, но мы первыми получили кристалл в космосе, и нужно воспользоваться этим преимуществом и выйти на клинические испытания".

В.Уйба отметил, что вероятнее всего ФМБА обратится в Минпромторг, выделяющий деньги на программу развития отечественной фармакалогии, и так получит деньги на исследования.

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Тэги: РОССИЯ, ФМБА, РАК, ЛЕКАРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]