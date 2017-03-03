В случае успешных клинических испытаний лекарства от рака препарат будет доступным для населения, заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
"По экономике сейчас понятно, что это будет народным препаратом", - сказал В.Уйба в пятницу журналистам в Москве.
Он сообщил, что в настоящее время проведены исследования на мышах и крысах, в ходе которых удалось излечить меланому и саркому в четвертой стадии - таких результатов никогда раньше не было.
"Но у мышей и крыс это одно, у человека другое", - подчеркнул В.Уйба.
Он отметил, что необходимы клинические испытания, на них уйдет еще 2-3 года, потребуется более 100 млн рублей.
В космосе удалось вырастить идеальный кристалл "белка теплового шока", который излечивает пораженные раком клетки. По словам В.Уйбы, другие, в том числе зарубежные, ученые "давно бьются вокруг этого белка, но мы первыми получили кристалл в космосе, и нужно воспользоваться этим преимуществом и выйти на клинические испытания".
В.Уйба отметил, что вероятнее всего ФМБА обратится в Минпромторг, выделяющий деньги на программу развития отечественной фармакалогии, и так получит деньги на исследования.
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