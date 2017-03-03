Ашхабад и Ташкент начали подготовку визита президента Узбекистана в Туркменистан

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в минувший четверг провел переговоры с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элёром Ганиевым, прибывшим в Ашхабад в составе рабочей группы для подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой визита, в частности, был рассмотрен пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию.

Стороны выразили удовлетворение состоянием плодотворного сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах взаимоуважения и доверия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на двустороннем сотрудничестве в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках встречи также обсуждены региональные вопросы и пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего, ООН.