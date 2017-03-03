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СНГ 03.03.2017 15:28

Ашхабад и Ташкент начали подготовку визита президента Узбекистана в Туркменистан

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в минувший четверг провел переговоры с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элёром Ганиевым, прибывшим в Ашхабад в составе рабочей группы для подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой визита, в частности, был рассмотрен пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию.

Стороны выразили удовлетворение состоянием плодотворного сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах взаимоуважения и доверия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на двустороннем сотрудничестве в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках встречи также обсуждены региональные вопросы и пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего, ООН.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]