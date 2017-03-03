Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Фийона уходит со своего поста

Тьерри Солер, пресс-секретарь кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы"Франсуа Фийона, принял решение покинуть его команду, сообщает в пятницу интернет-портал французской газеты "Фигаро".

"Я решил сложить с себя полномочия пресс-секретаря Франсуа Фийона", - написал Т.Солер в своем "Твиттере".