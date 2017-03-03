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Дальнее зарубежье 03.03.2017 15:49

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Фийона уходит со своего поста

Тьерри Солер, пресс-секретарь кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы"Франсуа Фийона, принял решение покинуть его команду, сообщает в пятницу интернет-портал французской газеты "Фигаро".

"Я решил сложить с себя полномочия пресс-секретаря Франсуа Фийона", - написал Т.Солер в своем "Твиттере".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИЙОН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]